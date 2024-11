Face ao agravamento da previsão de mau tempo para todo o território da Região Autónoma da Madeira, a cerimónia de inauguração do Monumento em Honra/Memória dos Combatentes no Concelho da Ponta do Sol, prevista para amanhã, sábado, dia 16 de novembro, pelas 10 horas, na vila da Ponta do Sol, foi adiada para o dia 30 de novembro do presente ano.

Sobre este assunto, “posteriormente, a Câmara Municipal da Ponta do Sol irá enviar nova informação à comunicação social”, referiu a autarquia em comunicado.