O PLAZA Madeira vai celebrar o seu primeiro Natal com os visitantes com um apelo à solidariedade e à sustentabilidade. O momento mais esperado pelos mais pequenos acontece no dia 1 de dezembro, pelas 16h, com a chegada do Pai Natal ao centro comercial, gerido pela Multi Portugal.

É num ambiente mágico e de muita alegria que o Pai Natal fará a sua chegada, estando prevista animação a partir das 15h45. Não faltará a presença do Gui – a mascote da Multi Portugal, de Duendes, do Pinguim, malabaristas, marionetas e uma banda musical juntar-se-á à festa do ano mais aguardada pelas crianças, onde não faltará a oferta de muitas pipocas. A animação inicia-se pelas 15h45, sendo que o Pai Natal chegará pelas 16h.

Os mais pequenos estão convidados a acompanhar a chegada do Pai Natal, que vai liderar uma animada parada, com muitas surpresas.

Cumprindo a tradição, o presente de todas as crianças que visitem o Pai Natal no PLAZA Madeira será um exemplar do ‘Livro do Gui’. Intitulada ‘Gui e o Quadro da Felicidade’, a edição deste ano ensina às crianças a importância de vivenciarem experiências ‘reais’ e de deixarem de lado o mundo digital. É abordada a importância de as crianças deixarem de estar tão ligada a ecrãs e dispositivos digitais e darem maior preponderância às experiências ‘reais’, a brincar com outras crianças ao ar livre.

Estando a época natalícia tão ligada ao espírito de comunidade e solidariedade, o PLAZA Madeira reforça nesta quadra o seu compromisso com a responsabilidade social e a proximidade à comunidade local. Nesse sentido, a programação de Natal inclui diversas atividades desenvolvidas em conjunto com instituições da região.

O PLAZA Madeira foi palco da sessão ‘Compras Responsáveis – Brinquedos pela Igualdade’, promovida pela Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, tendo ainda recebido o ‘Mercado de Natal’, um espaço decorado pelas obras elaboradas pelos utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal, visando promover o potencial artístico das pessoas com deficiência.

O centro comercial receberá também o ‘Concurso de Anjos Recicláveis’ – uma iniciativa da Casa de Saúde Câmara Pestana, que teve início há 10 anos e que visa incentivar a criatividade e o convívio entre as diversas instituições de solidariedade da região – e o ‘Desfile Eco Estilo’, que contará também com a participação dos utentes do CACI do Funchal. Para finalizar o PLAZA Madeira acolherá ainda a exposição “Este Natal vamos dar um presente ao Oceano”, a promover pela Escola Azul, projeto desenvolvido pela Direção Regional das Pescas.

“Este é o 1.º Natal do PLAZA Madeira e queremos comemora-lo de uma forma diferenciadora com os nossos visitantes. A programação de Natal reflete a forte ligação e o sentido de compromisso que temos para com os madeirenses. O desenvolvimento de iniciativas de responsabilidade social é uma preocupação que temos ao longo do ano e, chegados à época festiva, queremos dar um novo passo e materializar este compromisso associando-se a iniciativas e instituições que têm um impacto positivo na comunidade”, afirma Vitor Rodrigues, diretor do PLAZA Madeira.

Importa destacar que o PLAZA Madeira projetou na sua decoração de Natal o cuidado com a eficiência energética e com o uso racional dos recursos, tendo apostado numa decoração com milhares de lâmpadas espalhadas pelos três pisos do centro comercial, tendo sido instaladas mais de 740 peças decorativas, com destaque para a árvore de Natal suspensa com 16 metros de altura, mais de 100 cortinas de luzes e dois elementos decorativos gigantes a dar um toque natalício nas entradas do centro comercial.

Materializando o compromisso com a sustentabilidade, o PLAZA Madeira optou por reduzir o período durante o qual a iluminação está ativa, que acontecerá apenas a partir das 17h00, de forma a reduzir o gasto energético. Excecionalmente, o dia da chegada do Pai Natal e a partir da semana do Natal serão os períodos em que a iluminação será ligada mais cedo.