A viagem inaugural da PLAY Airlines para a Madeira acontece na próxima terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, data em que passa a ter voos diretos semanais, sempre às terças-feiras, entre a Ilha da Madeira e a Islândia.

A PLAY é uma companhia aérea low-cost islandesa que opera entre a América do Norte e a Europa, tendo a Islândia como hub central. A companhia oferece aos passageiros a possibilidade de prolongarem as suas escalas durante vários dias na Islândia, sem custos adicionais, caso desejem visitar o país antes de continuarem as suas viagens pelo Atlântico.

Os destinos da PLAY na América do Norte incluem Baltimore, Boston, Nova Iorque e Washington DC, nos Estados Unidos, e Toronto no Canadá. Na Islândia, os visitantes têm a oportunidade de explorar maravilhas naturais como cascatas, glaciares, geiseres e uma extraordinária vida selvagem a poucas horas de Reykjavik, a capital da Islândia, rica em cultura, restaurantes e uma vida noturna vibrante.

“Estamos entusiasmados com a introdução de voos entre a Islândia e a deslumbrante ilha da Madeira. Esta rota é mais do que uma simples ligação - é uma oportunidade para os viajantes conhecerem dois destinos únicos e belos. Como sempre, estamos empenhados em tornar as viagens mais económicas e acessíveis. Estou confiante que o nosso novo serviço para a Madeira irá atrair um forte interesse por parte daqueles que estão ansiosos por explorar a beleza natural da Islândia e da Madeira, dando à nossa concorrência algo em que pensar”, afirma Einar Örn Ólafsson, CEO da PLAY.