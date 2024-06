A Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu, hoje, 17 de junho, o seminário ‘Sensibilidade, Vulnerabilidades, Riscos e Proposta de Territórios Vulneráveis Prioritários (TVP) para o Funchal’, iniciativa que contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

Este seminário decorre dos trabalhos em curso para a elaboração do Plano de Ação Climática do Funchal.

Neste evento, que contou com a empresa PATER – Mais Território, parceira na elaboração deste instrumento, foi transmitido aos vários stakeholders locais os conteúdos produzidos relativos à sensibilidade territorial climática do município, assim como a definição dos ‘Territórios Vulneráveis Prioritários’, a sua importância e objetivo.

Conforme fez saber a autarquia, o Plano de Ação Climática do Município do Funchal “traçará, além de um diagnóstico territorial atualizado em necessária articulação com os dados e práticas da Região, um quadro estratégico e operacional para um conjunto integrado de medidas e ações de mitigação/descarbonização e de adaptação às alterações climáticas a implementar no concelho.”

O Município do Funchal considera as alterações climáticas “um dos desafios mais importantes do século XXI”. Nesse sentido, e considerando a Lei de Bases do Clima, que define as bases da política do clima, no que se configura como o momento oportuno para reforçar, atualizar e alavancar o trabalho municipal desenvolvido neste domínio.

Associado à realização deste seminário, amanhã e depois, decorrem um conjunto de reuniões de trabalho com várias entidades locais e regionais, de forma a recolher contributos “essenciais para um documento harmonioso e diferenciado para a gestão da ação climática no município do Funchal.”

Considerando de “extrema importância a participação dos stakeholders neste processo”, a CMF acredita que é desta forma que o Plano de Ação Climática representará “um documento aglutinador, eficiente e dinâmico, com estratégias e medidas para ações concretas no futuro da ação do município.”