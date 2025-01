Cerca de três dezenas de pescadores da Madeira ameaçam não sair da lota se não receberem apoio por parte do Governo Regional.

Esta quinta-feira, o presidente da Coopescamadeira - Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira, reúne-se com o Governo Regional, a fim de encontrar uma solução para um problema que, dizem, já se arrasta há muito tempo.

À RTP Madeira, numa reportagem transmitida hoje no Telejornal, os pescadores confessaram que desde outubro que não pescam nada, logo, não têm qualquer rendimento, o que coloca a vida num verdadeiro impasse.

Esta não é a primeira vez que os pescadores da Região ameaçam com protestos. Em junho do ano passado, desmarcaram uma manifestação na véspera, que estava agendada para o dia 4. Na altura, o protesto dos armadores de pesca de atum ficou sem efeito na sequência de um encontro com a secretária de Estado das Pescas, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar, que além de ter reconhecido ser necessário rever o plano de pescas dos Açores e da Madeira, prometeu “tentar conseguir” um apoio para financiar os pescadores no período do defeso.

Agora, e com o futuro incerto, os homens do mar reclamam apoios que tardam em chegar. Até lá, prometem ficar em terra, e, caso isso aconteça, poderá mesmo faltar peixe fresco nos próximos tempos nesta ilha à beira-mar plantada.