A poucos dias da realização do IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, este ano sob a temática ‘(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza’, o núcleo da Madeira da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN-Portugal) considera que as famílias continuam a sentir os efeitos sobre os preços dos bens alimentares e energéticos, sendo que é “na população mais pobre que os gastos com bens alimentares e energia apresentam uma maior ‘fatia’ no consumo total”.

A juntar-se a essas dificuldades, a crise no acesso à habitação tem levado “ao aumento do número de pessoas a viver em casas sobrelotadas”, sendo que “este cenário vem sublinhar as clivagens geracionais e as desigualdades sociais”.

Licínia Freitas, técnica do Núcleo da RAM da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza e que está a organizar o fórum que se realiza esta terça, no salão nobre do Parlamento regional, enaltece a pertinência deste encontro para analisar a problemática da pobreza na Região, cuja persistência é “o maior fracasso dos últimos 50 anos de democracia”.

Leia mais na edição impressa deste domingo do seu JM.