Perdidos e Achados: Água ecoa na Fajã dos Rolos (com fotos)

Neste sítio, onde já se vê alojamento local, muitos palheiros abandonados poderão vir a ser cobiçados. É que quem ali vive diz que os estrangeiros abundam. Já os locais pouco visitam.

Se não tem ou não sabe usar o GPS, não se preocupe. Para chegar à Fajã dos Rolos, que ‘beija’ a floresta das zonas altas da Ponta do Sol, mas de onde se vê a imensidão do mar, basta tomar a Estrada Nova da Lombada e ir sempre a subir até (quase) o céu. Não vira nem para a esquerda, nem para a direita. Segue em frente e com o pé no fundo.