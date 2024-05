Pedro Ramos reafirmou promessa de aumentar comparticipação das consultas médicas

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da Saúde, reuniu no passado dia 8 de maio com o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos.

Neste encontro, informa uma nota enviada à redação, foi feito um ponto de situação em relação à revisão da convenção, estabelecida entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, tendo em cima da mesa estado diversas matérias, nomeadamente a revisão do preço das consultas.

Nesse sentido, foram apresentadas algumas propostas, as quais a tutela afirma estarem a ser alvo de análise.

A este propósito, esta secretaria recorda que o Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), vai aumentar o valor da comparticipação das consultas médicas, uma promessa reiterada por Pedro Ramos que assegurou tal majoração, com o intuito de que o aumento do preço não se reflita na despesa dos utentes.

Assinale-se que atualmente o Sistema Regional de Saúde conta com médicos convencionados que prestam serviços de saúde aos utentes no setor privado, salvaguardando o princípio da complementaridade entre o serviço público regional e a medicina privada.

Por seu turno, a par deste assunto, foram prestados todos os esclarecimentos relativos à Estratégia Regional dos cinco rastreios de base populacional, nomeadamente o rastreio do cancro colorretal, rastreio do cancro do colo do útero, rastreio do cancro da mama, rastreio da retinopatia diabética e rastreio de Saúde Visual Infantil.

Dando continuidade à sua estratégia de diálogo e de proximidade, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil comprometeu-se em manter o diálogo com esta classe profissional e a reforçar a comunicação interna com os profissionais.