Bom dia! É segunda-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa pelas 9h00, na Sessão de Abertura das Comemorações alusivas ao Dia Europeu do Antibiótico, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

* A 3ª edição da Madeira Blockchain Conference, organizada pela Yacooba Labs, decorrerá entre hoje e amanhã, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, consolidando-se como um dos principais encontros para especialistas em blockchain, Web3 e inteligência artificial. A sessão de abertura, está marcada para as 9h30, e contará com a participação de Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs, do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da presidente da CMF, Cristina Pedra.

* Às 15h00, acontece a conferência de imprensa de apresentação pública do Orçamento Municipal do Funchal para 2025, na sala da Assembleia Municipal da CMF.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 16h00, a empresa Saúl & Filhos, Lda., ao Caminho da Lombada nº 26 e 28, no Monte.

* Pelas 18h00, realiza-se a conferência “Construir Riqueza, Combater a Pobreza”, na Igreja do Colégio, promovida pela Cáritas Diocesana do Funchal, para o Dia dos Pobres, que terá como oradora principal Paula Margarido.