Pedro Ramos conta retomar a sua atividade normal já amanhã. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil disse-o hoje na sua intervenção, via vídeo conferência, no decorrer da quarta conferência sobre risco global, inserida nas comemorações do dia mundial da segurança do doente.

Aliás, Pedro Ramos partilhou esse seu regresso na antecâmara da sua intervenção, porque a tecnologia não ajudou e o secretário regional acabou por praticamente não se fazer ouvir na sessão de abertura do evento, que decorre hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Todavia, sublinhe-se, essa é, neste momento, a expectativa do secretário regional, mas que aguarda ainda pela decisão médica.

Este um dia que é aproveitado para a apresentação da estratégia global da segurança do doente, objeto de uma visão global abrangendo todas as unidades de saúde da Região.

O objetivo é, naturalmente, tornar os locais de saúde cada vez mais seguros, cultivando uma cultura de segurança e compromisso entre utentes e profissionais de saúde.