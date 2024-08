O secretário regional de Saúde e Proteção Civil agradeceu hoje o trabalho dos profissionais, especialmente nesta época de maior afluência, na ilha do Porto Santo. Pedro Ramos, que visitou o corpo de bombeiros voluntários, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, também reuniu com o comandante, Carlos Drumond e com o presidente da Associação Humanitária, Gregório Pestana.

Depois, reuniu com a direção do Centro de Saúde e profissionais afetos à unidade, assim como com a equipa da EMIR. Na agenda de trabalhos, constou uma reunião com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.