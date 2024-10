Paula Margarido, deputada eleita pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, reforçou hoje a importância da monitorização e acompanhamento das instâncias europeias ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), durante uma reunião mantida na manhã desta terça-feira com várias entidades regionais, por via digital, como a presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, Maria João Monte, e em que estavam também presentes os deputados Pedro Coelho e Paulo Neves.

No final da reunião, Paula Margarido concluiu que esse acompanhamento e monitorização estão a ser devidamente efetuados pelas instâncias europeias e sublinhou o facto da taxa de execução global dos Fundos Europeus atingir, na Região, uma percentagem de 94% - com desempenhos que se evidenciam altamente positivos, como é o caso do Programa Operacional Madeira 14-20 que tem sido essencial para garantir investimentos em áreas como a eficiência energética, a maior competitividade das empresas e projetos de aprendizagem ao longo da vida, entre outros.

Uma monitorização e acompanhamento que, conforme salienta, se revela essencial para que o cumprimento das metas em sede de PRR, em que a dotação atribuída aos investimentos da Região Autónoma da Madeira é no valor de 561 milhões de euros, se desenvolva “com toda a transparência e sem quaisquer desvios”, sendo essa, aliás, uma das tónicas que a deputada Social-democrata – que é também membro efetivo pelo grupo parlamentar do PSD na Comissão Eventual de Acompanhamento da execução do PRR e do PT 2030 – fez questão de reforçar, tanto mais quando estão em causa várias metas a cumprir até 2026 que devem, sempre, ser acompanhadas com a maior responsabilidade, sabendo, exatamente, de que forma é que estão a ser aplicadas as ajudas disponibilizadas à Região.

Paula Margarido que, a este propósito e como conclusão da reunião mantida, destaca que foi a boa adequação dos Fundos Europeus às necessidades da Região que permitiu, ao longo destes anos, o incremento das respostas à população ao nível da saúde e da educação, mas, também, em outras áreas como é o caso do acesso às tecnologias.