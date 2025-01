Não há dúvidas que “o passe único é uma conquista dos madeirenses”, mas a questão assume outros contornos quando se trata de ficar com os louros desta medida.

Ao longo do dia, várias têm sido as trocas de acusações entre o CDS e o PAN, cada qual chamando a si o mérito do projeto.

O PAN assumiu a dianteira, ao início da tarde, regozijando-se que “graças à atuação do PAN, foi possível implementar o passe único para toda a Região, uma medida essencial para tornar o transporte público mais acessível e reduzir a dependência do automóvel privado”.

Sem demoras, e com “alguma surpresa”, o CDS ripostou e realçou, também em comunicado, que “só pode ter sido por desconhecimento ou distração que foram feitas estas declarações, mas não podemos aceitar que o PAN venha chamar a si o que não é seu”. E lembrou que “a 31 de agosto de 2023, data anterior à eleição que elegeu um deputado do PAN para a Assembleia Legislativa da Madeira (Eleições Regionais, de 24 de setembro de 2023), a Secretária Regional da Economia, tutelada pelo centrista Rui Barreto, fez um comunicado em que informava que “devido às dificuldades do setor automóvel, na entrega de novos autocarros, a previsão para o início da operação dos novos concessionários é a 1 de julho de 2024”, data que veio a se concretizar, nomeadamente do passe único em todos os transportes terrestres.

Há instantes, o PAN Madeira, “de forma inequívoca”, emitiu de novo uma nota a “repudiar as declarações do CDS” reiterando que esta medida só foi possível graças ao acordo firmado pelo PAN em 2023. “O CDS, que fez parte do Governo Regional, nada fez para concretizar esta melhoria na vida das pessoas e agora tenta rescrever a história, tentando fazer um braço de ferro com quem efetivamente conseguiu implementar esta proposta”.

Na nota, o PAN acusa ainda o CDS de tentar “enganar os madeirenses ao tentar atribuir a si os méritos do passe único, quando, na verdade, foi a sua própria inação que perpetuou os problemas que hoje enfrentamos”, afirma Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

Para além da implementação do passe único, o PAN ressalva que “teve ainda varias reuniões com a Secretaria da tutela com o objetivo de implementar a gratuitidade do passe para as pessoas com deficiência e também implementar o sistema de transporte por chamada, de forma a colmatar a falta de transportes públicos em algumas zonas rurais”.