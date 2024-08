Na Madalena do Mar, é possível percorrer um pequeno trilho ‘à sombra da bananeira’. Trata-se da Vereda do Nateiro, um percurso de 331 metros, que faz parte da Rota da Banana.

A Vereda do Nateiro, na Madalena do Mar, compreende um percurso de 331 metros, no qual é possível passear, cerca de 15 minutos, ‘à sombra da bananeira’. Este trilho faz parte da Rota da Banana e, apesar do fácil acesso, é ainda desconhecido por alguns madeirenses. Por outro lado, a presença de turistas é uma constante.

A equipa de reportagem do JM rumou àquela freguesia do concelho da Ponta do Sol à descoberta deste pequeno tesouro que se encontra ‘à mão de semear’.

