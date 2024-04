Parque Temático de Santana com novo espaço sobre as Levadas da Madeira

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o secretário regional de Equipamento e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve no Parque temático de Santana onde visitou um novo espaço dedicado às Levadas da Madeira que foi suportado com a ajuda de fundos comunitários.

Este novo pavilhão estará aberto ao público já a partir de amanhã, terça-feira. Na ocasião, esteve também presente Nivalda Gonçalves, presidente das Sociedades de Desenvolvimento.

Todas as entidades vincaram a boa utilização dos fundos comunitários, elogiando o novo espaço.