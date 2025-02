Parque Ecológico vai adaptar tanques para facilitar abastecimento de helicóptero de combate a incêndios

O diretor do Parque Ecológico do Funchal, João Nunes, admitiu que um dos grandes desafios, com as alterações climáticas, do parque é o restauro ecológico daquela área.

João Nunes referiu que o Parque ecológico tem em curso um projeto para adaptar alguns dos tanques para que o helicóptero de combate a incêndios possa abastecer com mais facilidade.

De referir que atualmente o Parque Ecológico do Funchal tem 10 e vão adaptar quatro tanques desses.

“Temos agora também em curso um investimento nessa área, que ronda os 400 mil euros, que é no fundo reequipar as nossas máquinas com equipamentos agora de primeira geração na área de silvicultura mecanizada”, acrescentou o diretor do Parque Ecológico do Funchal.