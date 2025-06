O programa “Aos Sábados no Parque”, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que decorre no Parque Ecológico do Funchal, reserva para o dia 28 de junho, entre as 19h30 e as 22h30, uma sessão especial dedicada aos morcegos e à sua relevância nos ecossistemas.

Esta edição, sob o tema “Morcegos sem mitos - descubra o seu papel no meio ambiente”, promete continuar a proporcionar experiências únicas de contacto com a natureza. A sessão será dinamizada por Eva K. Nóbrega, bióloga e investigadora da Universidade de Lisboa, e contará com uma apresentação teórica, seguida de uma saída de campo noturna para deteção de morcegos no seu habitat natural, com recurso a equipamento especializado.