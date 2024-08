Bom dia!

O JM mostra-lhe o ‘Antes e Depois’ do fogo. As imagens ilustram o rasto de destruição deixado pelas chamas em diferentes localidades, onde o verde foi substituído pelo cinza. 86% dos 5.116 hectares de área queimada pertencem a privados. Madeira registou 216 incêndios este ano.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Justiça. Homicídio na Meia Légua marca reabertura do ano judicial. As testemunhas do caso que envolve a morte de uma mulher na Meia Légua, em maio de 2023, serão ouvidas no tribunal no início do próximo mês. O arguido, companheiro da vítima, alegando embriaguez e estado de choque após o crime, recorda-se apenas de ter carregado o revólver com duas balas para assustar. Outros julgamentos de droga e do incendiário da Calheta marcam igualmente a rentrée da justiça. Juiz presidente Filipe Câmara reclama a valorização de quem trabalha nos tribunais.

Saiba ainda que Madeira paga retroativos do IRS em setembro e outubro e não perca o Funchal Summer Festa. Parque de Santa Catarina acolhe hoje 11 horas de animação.

