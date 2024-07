Mónica Freitas foi a primeira representante de um partido com assento parlamentar a ser recebida pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

A deputada do PAN foi ao edifício do Governo Regional levar os contributos do seu partido para o Orçamento Regional, reservando o seu sentido de voto para mais tarde, após a análise exaustiva ao documento, que será entregue na ALRAM já na próxima segunda-feira.

Por agora, mostrou-se satisfeita por ver inscritos não só aquilo que estaria já alinhavado no anterior documento, que acabou por não subir a plenário, mas também algumas adendas, propostas pelo PAN, que considera muito positivas. Entre as que enunciou destacou, por exemplo, a criação de um complemento adicional para pessoas vítimas de violência doméstica.

Mónica Freitas, que esteve só na reunião, esteve ontem em destaque ao votar favoravelmente o Programa de Governo, um voto que de resto foi decisivo na aprovação, mas deixou agora bem explícito que de forma alguma se tratou de um ‘cheque em branco’ e que o Orçamento e Plano de Investimento serão alvo de grande escrutínio antes do PAN decidir o seu veredicto.

As reuniões com todos os partidos realizam-se ao longo da manhã de hoje, seguindo-se Nuno Morna, da Iniciativa Liberal.