O PAN Madeira emitiu hoje um comunicado, no qual manifesta “preocupação com os incêndios” que continuam hoje ativos nas serras da Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

“A destruição causada por estes incêndios é devastadora, tanto para o ambiente como para as comunidades locais, e sublinha a necessidade urgente de revermos as práticas que possam estar a contribuir para tais tragédias”, realça o partido, que alerta ainda que a Madeira “está a sofrer danos irreparáveis”.

“Face aos recentes eventos, e sabendo que há suspeitas de que este incêndio possa ter tido origem no lançamento de um foguete de arraial, o PAN Madeira reafirma a sua proposta para a regulamentação do fogo de artifício e espetáculos pirotécnicos, atendendo aos excessos que temos verificado nos últimos tempos em diversas festas da Região”, pode ler-se.

Para o PAN, esta mudança iria reduzir significativamente o risco de incêndios, minimizando também o impacto ambiental “e o sofrimento causado aos animais, que são gravemente afetados pelo barulho intenso dos fogos de artifício”. “Urge que a nossa Região se adapte a novas formas de celebrar que sejam seguras e sustentáveis.”

O comunicado do PAN cita ainda a porta-voz regional do partido, que reforça o apelo “a uma reflexão séria sobre as práticas que estamos a perpetuar”. “Temos que escolher o caminho da sustentabilidade e da prevenção. A transição para formas de celebrar mais sustentáveis e enquadradas aos novos tempos são um passo fundamental para uma sociedade progressista”, vincou Mónica Freitas.

A concluir, o PAN destaca ainda “o trabalho incansável dos bombeiros, que estão na linha da frente no combate a estas chamas”. “Sem a sua dedicação, coragem e profissionalismo, as consequências destes incêndios seriam ainda mais catastróficas. Reconhecemos que é essencial fornecer-lhes todos os recursos necessários para que possam continuar a desempenhar o seu papel vital na proteção da nossa terra e das nossas comunidades”, termina o partido, que promete “trabalhar incansavelmente para promover políticas que protejam o ambiente e garantam o bem-estar de todos os seres vivos”.