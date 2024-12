PAN não vota a favor do Orçamento Regional

Está encerrada a discussão na generalidade da proposta de Orçamento Regional para 2025. Neste momento iniciam-se as intervenções finais. Mónica Freitas é a primeira a dar conta do sentido de voto: “O PAN não vai votar a favor do documento”, justificando que não se revê neste governo nem na proposta e não pode compactuar com o governo, quando há situações como casamentos no Fanal, as afirmações polémicas aquando o caso do lince Bores, a falta de apoio à causa animal, entre outras.

Mónica Freitas sublinhou que um orçamento não se discute com a pressão de uma moção de censura. Criticou a postura do governo regional relativamente aos processos na justiça que envolve o presidente do Governo e secretários regionais. Deu exemplos a nível internacional e que governantes se afastaram devido a casos na justiça, concluindo com o exemplo de António Costa, ex-primeiro ministro de Portugal.