O PAN Madeira defende uma intervenção urgente e estrutural do Governo na crise da habitação que afeta a Região Autónoma, propondo a aquisição e reabilitação de prédios devolutos para os transformar em habitação com rendas acessíveis à classe média e aos jovens.

A proposta, integrada no programa eleitoral do partido para as próximas eleições legislativas nacionais, pretende recuperar o edificado existente e travar a especulação imobiliária que tem afastado os residentes dos centros urbanos, conforme sustentam. Segundo o PAN, a medida visa combater a exclusão habitacional e o peso excessivo da renda no orçamento familiar.

“Não podemos continuar a assistir à degradação e abandono de prédios das nossas cidades, enquanto milhares de pessoas não conseguem pagar uma renda justa ou encontrar casa. A habitação é um direito, não um privilégio”, afirmou Válter Ramos, cabeça de lista do PAN Madeira. “O Estado tem de assumir um papel ativo e exemplar, adquirindo e reabilitando imóveis devolutos para os colocar no mercado com rendas acessíveis”, reforçou.