PAN Madeira defende equidade e dignidade na carreira docente

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira esteve hoje junto à Escola do Carmo, em Câmara de Lobos, a reiterar o seu compromisso com a valorização e dignificação da carreira docente, defendendo que esta deve abranger todos os professores, independentemente de lecionarem no ensino público ou privado. A recuperação do tempo de serviço dos docentes do ensino privado é, para o PAN, uma questão de justiça e equidade. Estes profissionais, que desempenham um papel crucial na formação das gerações futuras, merecem ser reconhecidos pelo tempo de dedicação e trabalho árduo.

“Não podemos ignorar o contributo essencial dos professores do ensino privado para o desenvolvimento da nossa sociedade. Recuperar o tempo de serviço destes profissionais é um ato de justiça e um passo necessário para garantir equidade no sistema educativo. A educação é o pilar da nossa sociedade e os professores/as são os seus guardiões. Reconhecer, valorizar e dignificar a sua carreira é, sem dúvida, uma prioridade para o PAN Madeira”, afirma Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

O partido defende ainda a vinculação de todos os docentes após três anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento, mesmo que não seguidos, permitindo uma entrada mais ágil e justa para os quadros. Para o PAN, este processo de vinculação é crucial para garantir a estabilidade e motivação dos professores/as, que são pilares fundamentais na educação.

Além disso, o PAN Madeira apela à reformulação do estatuto da carreira docente, com o fim das cotas de acesso ao 5º e 7º escalão, propondo uma avaliação focada apenas em verificar se o/a docente mantém as condições necessárias para exercer as suas funções. A implementação de cotas para a progressão na carreira tem gerado um ambiente de desmotivação e injustiça entre os docentes, e é imperativo que se promova uma avaliação que respeite o trabalho e a experiência acumulada por cada professor/a ao longo dos anos.

Para o PAN Madeira, a educação de qualidade é inseparável do reconhecimento do valor dos seus profissionais. “Valorizar os nossos professores/as, garantindo-lhes condições justas e dignas de progressão na carreira, é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa, inclusiva e com um futuro promissor”, reforça Válter Ramos. O partido compromete-se a continuar a lutar por um sistema educativo onde a justiça, a equidade e a excelência sejam asseguradas para todos os docentes.