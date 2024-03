Foi a “melhor votação de sempre em todos os atos eleitorais”, regozijou-se ao JM Marco Gonçalves, cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições Legislativas nacionais.

O PAN conquistou, neste ato eleitoral, 2,09% (3.127 votos), percentagem superior à atingida em 2022 - 1,64% (2.084 votos).

“É um bom indício para todos aqueles que pensavam que o PAN, face à posição que adotou nas Legislativas Regionais, assinando um acordo de incidência parlamentar com o PSD, iria desaparecer em qualquer ato eleitoral posterior. Isso não se efetivou, bem pelo contrário, reforçámos”, explanou.

O partido mostra-se satisfeito por ter atingido e “ultrapassado largamente os objetivos” na Região, os quais passavam precisamente pelo reforço do número de votos.

Quanto ao PAN nacional, e pese embora ainda aguardem pela contagem das restantes freguesias no continente, Marco Gonçalves dá quase como certo o facto de o partido atingir outro objetivo: a recuperação de um grupo parlamentar. “Todos os números, neste momento, assim o indicam. O que, a se concretizar, será também uma vitória a nível nacional e um reforço do PAN para que, desta forma, as causas que são defendidas no âmbito da natureza, das pessoas e dos animais venham a ser ainda mais reforçadas no parlamento nacional”, reforçou.

Já no que concerne aos resultados em termos gerais, Marco Gonçalves reconheceu que se trata de uma situação que não agrada ao PAN, isto porque “há um reforço da direita e da extrema-direita que tem de fazer repensar toda a atuação dos partidos da oposição com representação parlamentar”.