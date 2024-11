PAN Madeira alerta para desgaste psicológico dos jornalistas

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira reuniu-se com o presidente da Delegação Regional do Sindicato de Jornalistas na Madeira, Dr. Filipe Gonçalves, para discutir a proposta “MEDIARAM”, apresentada pelo Governo Regional com o objetivo de apoiar a comunicação social privada e outros temas que importam a esta classe profissional.

Em comunicado de imprensa, o PAN Madeira explicou que considera esta medida positiva, sublinhando que os critérios rigorosos estabelecidos no documento são essenciais para garantir uma distribuição justa e responsável dos apoios. Este tipo de intervenção surge como um passo necessário para fortalecer uma classe profissional que se encontra numa situação de grande fragilidade.

Durante a reunião, foi ainda abordada a questão do desgaste psicológico dos jornalistas na Região Autónoma da Madeira (RAM). A precariedade laboral, a falta de recursos adequados e o ambiente competitivo contribuem para níveis preocupantes de desgaste psicológico. Estes fatores não só afetam o bem-estar dos profissionais, como também podem comprometer a qualidade da informação disponibilizada à população, realçando a necessidade urgente de medidas que valorizem e protejam esta classe fundamental para a democracia.

“A comunicação social é essencial para a democracia, e a proposta ‘MEDIARAM” representa um avanço significativo ao garantir critérios claros e rigorosos que evitam favorecimentos e protegem os profissionais. No entanto, é crucial olhar para o lado humano desta classe, que enfrenta diariamente pressões psicológicas intensas e falta de recursos para realizar um trabalho tão fundamental para a sociedade”, destacou Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, citado no refrido comunicado.

O PAN Madeira reafirma o seu compromisso em acompanhar de perto estas questões, garantindo que o apoio à comunicação social na RAM continue a respeitar os princípios de justiça, transparência e respeito pelos profissionais.