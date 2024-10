PAN defende mais investimento na saúde mental e reintegração social

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira realizou uma visita à Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, uma instituição de referência na área da saúde mental.

Leia a nota de imprensa do PAN:

“O PAN Madeira enaltece o trabalho exemplar realizado pelos profissionais desta instituição, que não só prestam cuidados essenciais, mas também capacitam os seus utentes para se tornarem pessoas ativas e úteis na sociedade”.

A Casa de Saúde São João de Deus está bem capacitada e demonstra uma gestão eficiente dos seus recursos. No entanto, para aumentar a sua capacidade de resposta e dar apoio a mais utentes, é fundamental que sejam canalizados mais investimentos.

O PAN Madeira considera que apostar nesta instituição não deve ser encarado como uma despesa, mas sim como um investimento essencial para o futuro da sociedade madeirense. Esta instituição enfrenta uma situação de subfinanciamento evidente, refletida na diária 16€ inferior à do continente.

Neste sentido é fundamental o aumento da diária dos atuais 52€ para 75€, para garantir que as instituições que apoiam a saúde mental possam ampliar a sua capacidade de resposta e continuar a prestar um serviço de excelência.

A sobrelotação constante é outra preocupação que demonstra a necessidade de maior aposta na prevenção do consumo de álcool e substâncias psicoativas. Ainda persiste uma injustificável diferenciação negativa entre os utentes da ADSE e da Segurança Social, e há que resolver a questão da falta de gratuidade nos antipsicóticos, que já foram, mas já não são fornecidos gratuitamente.

Entre as medidas que o PAN defende para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas de saúde mental e potenciar o papel deste tipo de instituições estão:

Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, sublinha: ”A Casa de Saúde São João de Deus desempenha um papel crucial na reabilitação e reintegração de pessoas com problemas de saúde mental. Investir nesta instituição é investir no bem-estar da nossa comunidade, garantindo que mais pessoas possam beneficiar de cuidados de qualidade e reintegrarem-se como pessoas ativas.”

O PAN Madeira reforça o seu compromisso com a defesa da saúde mental e continuará a lutar por mais recursos que contribuam para o desenvolvimento sustentável desta área vital na Região.”