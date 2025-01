O PAN Madeira alerta para a falta de responsabilidade ambiental das empresas na remoção das decorações de Natal, após denúncias de cidadãos.

O partido destaca que as “abraçadeiras” deixadas no chão nas zonas públicas representam um risco ambiental, podendo ser levadas pelas ribeiras até ao mar. A estrutura sublinha que é essencial a vigilância da comunidade e a responsabilização das empresas para garantir a remoção e limpeza adequadas.

Também foi mencionado o caso dos restos de pólvora deixados no Porto Santo após o fogo de artifício.

O PAN Madeira reforça a importância da fiscalização por parte do Governo Regional, garantindo que os contratos públicos sejam cumpridos e promovendo a responsabilidade ambiental e social. O partido reafirma o seu compromisso com uma Madeira mais limpa e com políticas públicas transparentes que garantam o bem-estar da população.