Os Serviços Educativos do Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, no âmbito da exposição “Arribar – Artes de Cura e Proteção”, que está patente ao público naquele espaço, promovem a oficina intitulada “Os frutos do nosso Jardim”.

A atividade de acesso gratuito e direcionada para o público adulto, vai decorrer no dia 23 de março, entre as 10h30 e as 11h30, e inclui a confeção e degustação do doce de pitanga, acompanhado de um chá das folhas da pitangueira existente no jardim do MEM, que possui, propriedades medicinais.

Este fruto é rico em vitamina A, C e licopeno, um composto com propriedades antioxidantes, que lhe dá a coloração vermelha, e possui baixa percentagem de açúcar.

Os participantes irão poder usufruir de uma experiência com um misto de sabores e memórias no ambiente de beleza e tranquilidade do jardim do museu, orientada por Maria Fernanda Gonçalves, que irá transmitir o seu “saber-fazer”.