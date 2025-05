No âmbito das comemorações do Dia Mundial das Leguminosas 2025, celebradas a 10 de fevereiro, a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) salientou recentemente alguns dos eventos a nível internacional, dentro dos quais, a Semana das Leguminosas, no Funchal: https://www.fao.org/plant-production-protection/news-and-events/news/news-detail/celebrations-of-world-pulses-day-2025/en

Recorde-se o Município do Funchal tem vindo a celebrar esta data anualmente, promovendo uma semana de atividades educativas no FunLab, onde as crianças aprendem sobre os benefícios das leguminosas através de jogos e preparação de pratos como húmus de grão-de-bico. “Este compromisso faz parte da Estratégia Alimentar do Funchal SEMEAR, e demonstra o esforço local em promover sistemas alimentares sustentáveis, alinhando-se às iniciativas globais da FAO que reconhecem o papel vital das leguminosas na construção de um futuro mais saudável e sustentável para todos”, evidencia a autarquia, em comunicado.

A iniciativa ‘Leguminosas Maravilhosas’, também foi enaltecida no site do Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/celebrating-international-world-pulses-day-three-best-practices-from-food-trails-cities/

O Município do Funchal foi reconhecido como uma das três melhores práticas, ao lado de Milão e Birmingham, na promoção de um futuro alimentar sustentável.

Refira-se ainda que muitas cidades estão a implementar ações para melhorar os sistemas alimentares, promovendo a transição proteica e o aumento do consumo de leguminosas, devido ao seu potencial para melhorar a nutrição, a sustentabilidade e a segurança alimentar.