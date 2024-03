A Ordem dos Engenheiros Técnicos, em colaboração com a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), o grupo de investigação BIESA (ITI/LARSyS), e o Institute of Knowledge and Development (IKnowD), vão realizar o evento ‘Smart Islands Hub: Aplicação de IA Generativa à Engenharia’, na sede daquela Ordem, na Rua da Carreira, n.º 99.

O encontro, que se realiza no próximo dia 18 de Março a partir das 17h30, pretende explorar o potencial da Inteligência Artificial Generativa na Engenharia, apresentando o modelo Gemini, desenvolvido pela Google, e o modelo GPT, criado pela OpenAI. O objetivo da sessão é promover uma compreensão das capacidades e das aplicações desta tecnologia, abrindo novas oportunidades para profissionais e entusiastas da área.

A Smart Islands Hub será também apresentada, destacando a sua meta de fomentar a adopção de tecnologias avançadas e incentivar a integração de soluções digitais por empresas e entidades regionais, contando com palestrantes como Morgado Dias, Fábio Mendonça, Décio Alves e Diogo Nuno Freitas, que irão divulgar os seus conhecimentos e experiências no campo da Inteligência Artificial e da Engenharia.

De participação gratuita, o evento destina-se a colaboradores de pequenas e médias empresas ou de estruturas da administração pública, mas é obrigatória uma inscrição prévia até a próxima sexta-feira, dia 15 de Março, pelo endereço https://forms.gle/j4PKZ4AzxaUsGU5g9, pois as vagas são limitadas.

O evento terminará com uma oportunidade de os participantes desenvolverem networking, ao estabelecerem contactos e discutirem as implicações e as oportunidades trazidas pela Inteligência Artificial Generativa na Engenharia.