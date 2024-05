Bom dia!

- As comemorações do Dia do Empresário Madeirense 2024 arrancam, às 9h30, com a conferência subordinada ao tema ‘Inteligência Artificial / Sustentabilidade’, com António Costa Silva – Ex-ministro da Economia e do Mar, no Centro de Congressos da Madeira. À noite, pelas 19h30, o jantar no Pestana Casino Park Hotel.

- A cerimónia do 188.º Aniversário da Zona Militar da Madeira em Santana, na Praça da Cidade, começa às 11h00.

- Pelas 11h00, na Loja Continente Monumental Edifício São Lucas, no Funchal, uma sessão para assinalar a venda direta de banana biológica na Região.

- Às 15h00, na Quinta Magnólia, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) apresenta o Madeira Classic Car Revival 2024 e a Rampa dos Barreiros.

- Na Quinta Vigia, às 16h00, o presidente do Governo Regional recebe a equipa de futebol do Clube Desportivo Nacional, na sequência da subida à I Liga Portuguesa de Futebol.

- A Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista de Machico apresenta, às 17h30, a exposição ‘Chão de Fogo’, no Plaza Madeira, no 2.º andar.

- Pelas 18h00, no Museu de Eletricidade da Madeira - Casa da Luz, a inauguração do projeto Transgression art + technology, organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica e com a curadoria de Hernando Urrutia.

- O Forum Madeira assinala o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento com a iniciativa #EuFaçoAMinhaParte, de 21 a 26 de maio.