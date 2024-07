O maior Orçamento Regional de sempre aumenta a despesa de cinco das sete secretarias. O Governo Regional, apesar de ter uma orgânica menor, dispõe de mais 124 milhões de euros para executar em relação a 2023. Somente as pastas das Finanças e da Economia, Turismo e Cultura perdem verbas, assim como a Presidência. Financiamento do Parlamento cresce para 15,2 milhões de euros. Rogério Gouveia revela que proposta não contempla medidas de PS e JPP.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o verão. Julho não vai escaldar. Victor Prior, do IPMA, revela ao JM que este será um mês mais ameno em comparação com o passado recente. Mas prevê que o sol comece a aparecer com maior regularidade a partir de amanhã.

Saiba ainda que Eduardo Jesus critica “limites de vento” fixados há 60 anos no aeroporto e que estrangeiros dormem ao ar livre em terreno privado em Santa Cruz.

Destaque também nesta edição para uma série de Ocorrências: Homem de 64 anos morre após cair de apartamento no 4.º andar; Familiar de utente acusa enfermeiros de bullying; Jogou equipamentos e TV pela janela e foi detido.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!