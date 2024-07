OR2024: PS-Madeira anuncia alterações que vão “testar o Governo”

O PS-Madeira anunciou hoje que vai apresentar um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento Regional 2024, “com vista a mudar e melhorar a vida dos madeirenses, estabelecendo prioridades que não estão contempladas no documento apresentado pelo Governo Regional”.

Paulo Cafôfo, em declarações após a reunião da Comissão Política, adiantou que “a apresentação destas propostas funciona como um teste, não só ao Governo Regional, mas também aos partidos da oposição que viabilizaram a moção de confiança”.

As propostas – validadas pelos comissários na reunião de hoje – passam, segundo o líder socialista “pela melhoria dos rendimentos, dos serviços públicos e das condições de vida dos madeirenses e porto-santenses, mas integram também medidas com vista à redução das gorduras do Governo Regional”.

“Estamos a falar de uma ineficiência da despesa que por vezes é feita e queremos que essa despesa e esse investimento sejam eficazes e possam ter um efeito direto na vida dos cidadãos”, afirmou.