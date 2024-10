O deputado do PSD eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República Paulo Neves defendeu hoje “maior estabilidade” para o Centro Internacional de Negócios da Madeira.

“Estamos conscientes de que o PSD a nível nacional e o Governo da República, por si liderado, têm plena consciência da importância deste centro internacional não só para a Madeira, como também para o próprio País, e a nossa expetativa é a de que, no Orçamento do Estado para 2025, sejam aprovadas condições de maior estabilidade, até porque não podemos andar de orçamento em orçamento a defender aquilo que, para nós, é uma matéria fundamental que assume a maior relevância para a Região e para Portugal”, afirmou o deputado, junto à Zona Franca da Madeira, numa iniciativa política onde reforçou a necessidade de garantir também “maior previsibilidade” para o centro.

Para Paulo Neves, a estabilidade e a previsibilidade são determinantes “para que se possa valorizar e dinamizar, ainda mais, aquele que é um instrumento essencial para a captação de investimento estrangeiro para a Madeira e para o País, e consequentemente para a arrecadação de receita fiscal, onde trabalham mais de 4.000 pessoas com emprego qualificado, integradas em 2.600 empresas”.

“Todo o trabalho que nós estamos a fazer aqui, na Madeira, seja no caso do Centro Internacional de Negócios, seja no caso do Registo Internacional de Navios – atualmente o terceiro maior Registo em toda a Europa – é um trabalho extraordinário que reverte a favor de Portugal”, enfatizou, realçando o contributo destes instrumentos para o desempenho económico português.

Neves considerou, ainda, que se as condições defendidas pelo PSD/M forem consagradas no Orçamento do Estado, esta será, obviamente, “uma excelente notícia para a Madeira e para o País”.