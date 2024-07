O fornecimento de água na Rua do Gorgulho vai sofrer uma interrupção, amanhã, na sequência das obras que estão a decorrer naquele local.

De acordo com uma nota divulgada pela autarquia, perspetivava-se que as obras que decorrem naquela zona, no âmbito de uma empreitada de controlo e monitorização de fugas nas redes de água, fossem hoje concluídas. No entanto, “devido a um imprevisto nas obras”, será necessário “interromper o fornecimento de água, na mesma rua, amanhã, entre as 08h00 e as 10h00”, adianta a autarquia.

A Câmara do Funchal ressalva que o Departamento das Águas do Funchal tentará minimizar o tempo desta interrupção.