A Câmara Municipal do Funchal deu a conhecer que amanhã, a partir das 16 horas e durante duas horas, vai ser necessário suspender o fornecimento de água à Estrada do Aeroporto.

Insto na sequência das obras de requalificação que decorrem na ER204 entre a Boa Nova e a Assomada. Os arruamentos afetados são os seguintes:

Estrada da Camacha, Caminho da Bica de Pau, Rua Conde Carvalhal, Caminho Velho da Igreja (São Gonçalo), Beco do Ribeiro Seco, Travessa do Vale Paraíso, Travessa do Ribeiro Seco de Cima, Rampa do Serrado, Travessa do Serrado, Caminho do Ribeiro Seco, 1ª Vereda do Serrado, Caminho das Neves, Impasse da Fonte das Neves, Rua da Montanha, Impasse da Montanha e ruas do Lazareto, do Pico de São Gonçalo e Vista do Lazareto.

A Autarquia informa que as águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.