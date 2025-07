O PSD promoveu na manhã deste sábado uma reunião do seu Conselho Regional, que decorreu em Santa Cruz, sendo que no fecho coube a Paulo Fontes as funções de porta-voz.

“O PSD é o partido liderante da Madeira e tem de ser, também, o partido liderante das autarquias e é com essa força, com essa união, com esse empenho e a pensar no trabalho que importa continuar, contando com todos, que saímos deste Conselho Regional, conscientes de que é o PSD que tem as melhores soluções para a Madeira”, conforme afirmou, enfatizando que referir que, “sendo o PSD/Madeira um partido vencedor, é natural que o objetivo para as próximas eleições autárquicas seja a vitória nos onze concelhos da Região”.

Paulo Fontes que, ainda em matéria de conclusões, destacou a confiança que os madeirenses e porto-Santenses reforçaram no projeto Social-democrata, nas últimas Eleições Regionais de março, confiança essa que garantiu a estabilidade política e governativa necessárias e fundamentais para o desenvolvimento da Madeira nos próximos anos e para que a Região continue na senda do crescimento económico e da qualidade de vida.

Paralelamente e frisando que a Autonomia é “um processo dinâmico”, fez questão de garantir que, na presente Legislatura, “mesmo com as condições políticas a nível nacional favoráveis, devido ao facto do Governo da República ser da mesma cor política que a do Governo Regional, a batalha pela Autonomia e o reforço dos poderes autonómicos para a Madeira vai continuar a ser uma bandeira do PSD”, até porque foi a Autonomia que transformou a Madeira.