O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) manifestou, este sábado, a sua indignação em relação à realidade vivida no Monte, defendendo que o que a localidade precisa neste momento é de investimento em prol da população.

“Assistimos esta semana à apresentação da Associação de Turismo do Monte, onde se conta como sócios Joe Berardo, Pedro Calado (de regresso ao mundo dos vivos), entre outros. A Associação de Turismo do Monte, no nosso entender trata-se de mais uma associação engendrada para dar tachos aos ressuscitados, a arguidos, e com esta, conseguir manter a Freguesia do Monte no domínio laranja. Ora não estivessem eleições autárquicas à porta, e a atual presidente da Junta de Freguesia estar a ser muito criticada pela população”, começa por referir Liana Reis, coordenadora Regional do RIR.

Liana Reis diz que a atual presidente da Junta, Idalina Silva, “nada sabe da realidade” vivida pela população do Monte. “Tem o descaramento de solicitar que a Escola do Tanque seja doada para sede desta associação, com a conivência da presidente da Câmara Municipal do Funchal. Ora, este edifício que segundo consta é de propriedade camarária, merece ter outra finalidade e não a de servir interesses do PSD. Atendendo às caraterísticas da Freguesia do Monte, este edifício deveria funcionar na valência de Centro de Dia, mantendo-se os serviços afetos ao Desporto Escolar”, atira.

Além disto, o RIR menciona ainda o facto de Miguel Albuquerque surgiu mais uma vez com o tema dos teleféricos. “Esta criatura anda alucinada em enfiar teleféricos em tudo o que é verde, atingido desta vez o Terreiro da Luta. O Monte precisa neste momento de investimento em prol da população e não do turismo! O Monte precisa de limpeza, de alargamento e melhoramento de veredas, de mais postos de iluminação, de espaços gastronómicos, entre outros! O Monte precisa de ser ressuscitado em prol de quem lá vive e não de quem lá passa a ver as vistas e a usufruir dos serviços do domínio da Fundação Berardo”, defende.

A finalizar, Liana Reis atira: “Será que o arguido Pedro Calado anda tão desesperado que irá passar de Ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal a candidato pela Junta de Freguesia do Monte? Adivinha-se uma nova Quinta Vigia lá para os lados do Largo da Fonte! Sede já têm”, remata.