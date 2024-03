Foi por uma Páscoa mais doce e solidária que o restaurante ‘O Forte’ e a ‘Doações com Almas’ se uniram esta Sexta-Feira Santa, para proporcionar momentos de alegria e animação a mais de uma centena de crianças carenciadas da Região.

Isto porque, não alheios às dificuldades atualmente atravessadas por várias famílias madeirenses, quer a associação encabeçada por Marta Rodrigues e Nair Coelho, quer o empresário e antigo jogador de futebol Rúben Micael, apressaram-se a arregaçar as mangas para proporcionar uma tarde animada, com uma pitada de magia e cheia de guloseimas e ovos da Páscoa a cerca de 102 crianças.

Recorde-se que este tipo de iniciativas solidárias já vêm fazendo parte do ‘currículo’ da ‘Doações com Almas’ e da gerência d’O Forte’, que em ocasiões anteriores organizaram eventos semelhantes, nomeadamente na altura do Natal, para alegrar a quadra festiva de agregados familiares mais desfavorecidos, sem que isso representasse um esforço financeiro extra para estes mesmos.

Desta vez não foi exceção, tendo o empreendimento de Rúben Micael garantido a doação dos ovos de chocolate e o lanche, para além de cedido ter o espaço para este convívio idealizado pela associação de cariz social.