Miguel Albuquerque intervirá na sessão de encerramento das Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, que terá lugar pelas 11.00 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O SESARAM, recorde-se, está a assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, com um programa repleto de palestras, que se realizam entre os dias 8 e 12 de maio.

As iniciativas, que estão a ter lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Colégio dos Jesuítas, incidem em diversas temáticas relacionadas com a área, que vão desde ‘o enfermeiro e a pessoa em situação crítica’ aos ‘cuidados primários de saúde’, passando pelos ‘desafios colocados à prática de enfermagem em diferentes contextos’, entre outros.