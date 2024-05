CDU defende preservação e valorização do património cultural e natural do Curral das Freira

A candidatura da CDU às próximas Eleições Legislativas Regionais realizou hoje uma uma iniciativa política no Curral das Freiras com o objetivo de destacar o importante papel que o património cultural e natural desta freguesia e da Região pode desempenhar no desenvolvimento, se for devidamente preservado e valorizado.

A iniciativa, na qual estiveram presentes candidatos e, nomeadamente, o cabeça de lista Edgar Silva, contou ainda com a presença da dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes, Manuela Cunha.

No fim da visita aos lagares escavados na rocha e a lugares da economia do vinho, Manuela Cunha em declarações à Comunicação Social afirmou que “o património único e ‘sui generis’ que acabámos de visitar (os lagares escavados na rocha) a par da deslumbrante paisagem do Curral das Freiras, as pequenas atividades agrícolas locais e as tradições populares deste povo são um potencial real e muito atrativo para um turismo sustentável”.

A dirigente ecologista afirmou ainda que “este é um modelo de turismo, capaz de valorizar o património cultural, deixaria riqueza à população e ajudaria ao seu desenvolvimento, contrariamente aos ‘teleféricos’ que só vão encher os bolsos dos ‘grandes senhores’ do turismo, num sistema de economia fechada, deixando umas migalhinhas para os curraleiros e muitos estragos e riscos.”

Manuela Cunha obserovu que “a CDU e Os Verdes nada têm contra a atividade turística, em si. Consideramos é que há turismo e turismo. Um é sustentável e o outro não. Só o turismo sustentável baseado na preservação e valorização do património cultural e natural do Curral das Freiras e destas Ilhas, assim como nas tradições locais, reparte a riqueza e promove desenvolvimento sem comprometer o futuro». A dirigente ecologista adiantou ainda que «não podemos destruir aquela que é a grande razão de atração de turistas ao Curral das Freiras, a beleza da paisagem”.

Para concluir a sua intervenção, a dirigente referiu que “a população do Curral das Freiras sempre contou com a CDU para defender a sua qualidade de vida. Assim foi com a escola, assim como para a reivindicação da abertura de novas acessibilidades. como é o caso da ligação ao centro o concelho de Câmara de Lobos. De igual modo, a CDU está na dianteira em relação à defesa do seu património cultural e natural e com o desenvolvimento que tarda em chegar a esta freguesia da ilha da Madeira. Por isso, é fundamental a presença de deputados da CDU na futura Assembleia Legislativa Regional para que o Curral das Freiras não fique encurralado pelos grandes interesses económicos do turismo intensivo”.

Edgar Silva, cabeça de lista desta candidatura, referiu que “o património cultural do Curral das Freiras, designadamente, este relativo aos lagares escavados nas rochas e à economia do vinho, tem todas as condições para ser muito valorizado e, eventualmente, dar forma a uma candidatura a património da humanidade”.

O cabeça de lista da CDU disse ainda que “já é tempo de acabar com os sucessivos processos de destruição e de desfiguramento da identidade cultural e do património da Região”.