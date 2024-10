O deputado único da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira destaca a importância do papel desempenhado pela Casa de Saúde São João de Deus, instituição de referência no tratamento de doenças mentais na Região. Nuno Morna, que visitou, ontem, a instituição gerida pela Ordem Hospitaleira de São João de Deus, destacou que aquela casa de saúde é reconhecida pela sua longa trajetória de prestação de cuidados de saúde mental, oferecendo desde consultas ambulatórias até internamentos prolongados. Além do tratamento clínico, a instituição promove a reabilitação e reintegração social dos pacientes, um contributo vital para a sua recuperação e para o apoio às suas famílias.

“Estas instituições vão muito além de um simples serviço clínico: salvam vidas, restauram dignidades e devolvem esperança”, afirmou Nuno Morna.

Durante a visita, Nuno Morna reforçou a necessidade de maior investimento por parte do Governo Regional para garantir que todos os cidadãos madeirenses que precisem de cuidados de saúde mental tenham acesso a um serviço de qualidade. “A saúde mental deve ser uma prioridade e o papel das IPSS na prestação destes cuidados essenciais não pode ser negligenciado”, sublinhou o deputado.

A Iniciativa Liberal propõe uma abordagem completa e estratégica para a saúde mental na Madeira, que vai desde o reforço dos serviços de emergência até à prevenção e combate ao estigma.

Tendo isso em consideração, Nuno Morna sugeriu que se aceite a ideia do Irmão Luíz, Director da instituição, e se mude o nome do Caminho do Trapiche, para Caminho São João de Deus.

“Seria uma excelente forma de celebrar os 100 anos que a instituição celebrou em agosto transato”, aponta.