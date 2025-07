O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará na próxima segunda-feira, pelas 16h45 na Gesba, em São Martinho, juntamente com Gérard Bally, delegado e fundador do EURODOM e membro da Associação de Produtores Europeus de Banana (APEB).

“A EURODOM é de uma organização muito respeitada no seio da União Europeia e é provavelmente a única instituição dentro das Regiões Ultraperiféricas capaz de apresentar à Comissão Europeia argumentos válidos para benefício e defesa dos territórios insulares, nomeadamente no que diz respeito a vários sectores e produção como a banana, rum, transportes, pescas, aquicultura, entre outros”, evidencia a tutela, em comunicado, acrescentando que “através do seu trabalho e da sua ampla rede de contactos em Bruxelas, a EURODOM consegue uma informação detalhada sobre o que mais de importante se passa no seio da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, ao nível da legislação e que pode ser benéfico para as Regiões ultraperiféricas, nomeadamente para a Madeira”.

Recorde-se que Nuno Maciel quando foi interveniente no Fórum POSEI, no Parlamento Europeu, aproveitou a ocasião para se reunir com esta instituição onde salientou a sua importância para a defesa do sector primário, particularmente ao nível da produção de banana.