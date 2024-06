No debate setorial sobre a Educação no Programa do Governo, o deputado do PSD Nuno Maciel acusou a oposição de anunciar o voto contra as propostas que durante anos defenderam.

“A oposição vai votar contra o Programa do Governo, mesmo que, no limite, o voto contra seja contra as próprias propostas que defendem”, expôs o deputado social-democrata.