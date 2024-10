Entre 2022 e 2023 registou-se um aumento de 15,1% no número de beneficiários de subsídios de doença, totalizando, neste último ano, cerca de 18,2 mil indivíduos.

O número médio de dias processados com este tipo de subsídios atingiu, em 2023, os 74 dias, o que representa um aumento de 1 dia em relação ao ano anterior. Os valores processados fixaram-se em 30,3 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 24,2% face a 2022.

A informação foi hoje divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira, que indica que em 2023 o número de beneficiários de subsídios de doença aumentou, enquanto o de subsídios de desemprego diminuiu.

No que concerne aos pensionistas na Região, no final do ano passado, eram 67,3 mil os ativos na Segurança Social da Madeira, o correspondente a 26,2% da população residente. Daquele efetivo, 64,0% recebiam pensões de velhice, 27,0% de sobrevivência e 9,0% de invalidez. Em comparação com 2022, registou-se um aumento de 1,2% no número de pensionistas, resultado do acréscimo no número de beneficiários de pensão de velhice (+1,9%) e de pensão de sobrevivência (+0,2%). Contudo, foi observada uma diminuição no número de beneficiários de pensão de invalidez (-0,7%).