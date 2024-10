De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base nas informações do Observatório de Educação da RAM, no ano letivo 2023/24, o número de alunos no ensino não superior voltou a diminuir.

A RAM registou um total de 38.621 alunos matriculados nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário no ano letivo de 2023/2024, uma redução de 244 alunos (-0,6%) em relação ao ano letivo anterior.

Quanto à natureza institucional, o ensino público contabilizou 78,2% das matrículas e o ensino privado 21,8%, proporções semelhantes às observadas no ano letivo 2022/2023. “Sublinhe-se que o número total de alunos foi o mais baixo desde o início da série, que se reporta ao ano letivo 1999/2000”, realça a DREM.

Relativamente ao sexo, a distribuição é praticamente paritária, com 19 306 alunos do sexo masculino e 19 315 do sexo feminino.

No ano letivo 2023/2024, estavam matriculados 22.220 alunos no ensino básico, o que representou uma quebra de 1,1% (menos 257 alunos) face ao ano letivo anterior. No 1.º ciclo, tal como no ano letivo anterior, assistiu-se a um acréscimo de 3,0% no número de alunos matriculados (+271). Em contrapartida, no 2.º ciclo e no 3.º ciclo, houve uma diminuição de 4,8% (-227 alunos) e de -3,5% (-301 alunos), respetivamente, no número de alunos matriculados.

No ensino secundário, o número de alunos matriculados manteve-se sensivelmente igual ao do ano letivo anterior, registando-se menos 4 alunos (10.131 em 2023/2024).