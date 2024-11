O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza amanhã, dia 9 de novembro, das 9h30 às 17h30, no Auditório do Museu Casa da Luz, o seu Encontro Regional de Voluntários.

A sessão de abertura está marcada para as 10 horas.

Ao longo do dia serão debatidas questões relacionadas com perfil do voluntário, com a motivação, com a comunicação e relacionamento interpessoal, direitos e responsabilidades do voluntário e da entidade promotora de voluntariado, assim como com o voluntariado Internacional e o voluntariado realizado na Madeira.

Serão também entregues Insígnias aos Novos Voluntários