A Câmara Municipal da Calheta apresentou, esta manhã, um novo roteiro histórico que destaca e promove o rico património cultural do concelho. Trata-se de uma ferramenta bastante abrangente que oferece aos residentes e visitantes uma oportunidade única de explorar os tesouros históricos da Calheta.

Disponível em português e inglês, o roteiro já está disponível na página oficial do Município (https://www.cmcalheta.pt/pt/visitar/roteiro-historico), e será exportado também para as suas redes sociais. Uma brochura impressa será distribuída pelos agentes turísticos locais, incentivando a sua divulgação nos seus espaços.

“O Roteiro Histórico da Calheta está lançado e em breve serão colocadas sinalizações nos próprios monumentos onde, através de um simples clique num QR Code, cada visitante poderá aceder facilmente à sua informação histórica”, explicou Doroteia Leça, presidente em exercício e também responsável pelos pelouros do Turismo e da Cultura.

A autarca elogiou, de resto, o empenho de todos os envolvidos neste projeto, já que o roteiro resulta de uma parceria com o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultural e Social (CEDECS), aquando de um estágio profissional realizado por uma jovem do concelho, Daniela Moura, sob a coordenação de Isabel Gouveia, professora destacada no CEDECS.

Na apresentação, a investigadora deu a conhecer algumas das principais referências patrimoniais de cada freguesia, nas suas diversas tipologias, como arquitetura religiosa, arquitetura civil, arquitetura industrial e arquitetura utilitária.

“São estes feitos que fazem com que a Calheta vá ficando no mapa”, sublinhou Doroteia Leça, destacando a importância de preservarmos a nossa identidade.

“Preservação” foi, de facto, a palavra mais repetida na apresentação do projeto, nomeadamente por Eugénio Perregil, presidente do CEDECS, que aproveitou a ocasião para desafiar a comunidade a participar também neste roteiro, enviando para o m unicípio propostas ou fotografias do património que tenham no seu ‘baú’, contribuindo para enriquecer e fazer crescer este trabalho.

Para além de preservar a rica herança histórica da Calheta, a autarquia pretende também incentivar o turismo cultural na localidade. Ao fornecer informações detalhadas sobre locais de interesse histórico e as suas tradições, o roteiro pretende enriquecer a experiência dos visitantes e fortalecer o orgulho da comunidade local na sua história.

Com o lançamento deste Roteiro Histórico, a Câmara da Calheta demonstra um compromisso contínuo com a promoção do turismo sustentável e o desenvolvimento cultural, ao mesmo tempo que preserva e celebra o património único deste belo concelho.