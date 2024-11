A partir de amanhã, dia 1 de dezembro, o Funchal contará com mais uma solução de estacionamento na Estrada Monumental. Com 82 lugares, o novo parque público do Savoy Residence | Monumentalis procura facilitar o acesso aos vários serviços e áreas de lazer daquela zona.

Situado no conjunto residencial do Savoy Residence, o novo parque de estacionamento, que conta com cerca de 500 lugares, no total, fica localizado no n.º 344E – 348 da Estrada Monumental, piso -2, com acesso através do ponto mais a oeste do empreendimento, próximo à Travessa da Ajuda.

Aberto diariamente entre as 08:00 e as 24:00, o parque disponibiliza um tarifário acessível a partir de 1,50€ por hora.

“Este projeto representa um importante contributo para a cidade, oferecendo uma solução prática, numa localização nobre, que acrescenta valor a uma zona com pouca oferta de estacionamento”, refere a Savoy Signature, através de um comunicado enviado à redação.

Além disso, este novo parque visa, também, melhorar a experiência de residentes e visitantes ao facilitar o estacionamento numa área de intensa procura.

“Esta iniciativa irá contribuir para uma gestão urbana que valoriza a mobilidade e o bem-estar da população”, remata a mesma nota.