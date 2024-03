A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM)/Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), apresenta amanhã, pelas 17h00, no auditório do CEHA-AV, o n.º 6 da revista ‘Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série’.

À semelhança dos anteriores, este número, respeitante ao corrente ano de 2024, é publicado em suporte digital e fica alojado em linha, na página institucional da DRABM, permitindo o acesso livre e gratuito.

A revista conta, desta feita, com 17 artigos, “frutos da colaboração de vários autores, que ficam para a posteridade como alicerces robustos da sempiterna edificação do conhecimento – sobre a Madeira, as Ilhas Atlânticas, o Atlântico e a Globalização”, lê-se em comunicado de imprensa.

“A revista, desde o segundo quartel do século XX, assume um lugar da maior relevância na história da produção do conhecimento e da salvaguarda do património do Arquipélago da Madeira. Constitui, com efeito, a mais antiga revista histórica e cultural ainda vigente”, acrescenta a mesma nota.

Cumpre recordar que no ano de 2019, no âmbito de um processo de reforma editorial consonante com a criação do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) – organismo que resultou da fusão do Arquivo Regional da Madeira com a Biblioteca Pública Regional –, a Direção da altura, na pessoa de Fátima Barros, escolheu refundar a revista, denominando-a ‘Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série’. Ao ABM sucedeu, em janeiro de 2020, a DRABM, que, por intermédio do CEHA-AV, elegeu precisamente como desiderato, entre outros, prosseguir com esta publicação periódica.

Assinale-se que a direção da revista está a cargo de Nuno Mota, diretor regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e o conselho editorial é composto por colaboradores do CEHA-AV: Filipe dos Santos (coordenador), Bruno Abreu Costa, Nélio Pão e Susana Caldeira.

Por seu turno, o conselho científico é formado por Ana Madalena Trigo de Sousa (CEHA-AV), Ana Salgueiro (CEHA-AV), Diogo Ramada Curto (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa), Fátima Barros (DRABM), Fernando Tavares Pimenta (CEHA-AV), Inês Amorim (Faculdade de Letras – Universidade do Porto), Jorge Freitas Branco (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), Paulo Esteireiro (Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode) e Paulo Miguel Rodrigues (Faculdade de Artes e Humanidades – Universidade da Madeira).